Asalet ile ilgili sözler 2022: Anlamlı asalet ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Asalet ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için asalet ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan asalet ile ilgili sözler için anlamlı asalet ile ilgili kısa sözler ve asalet sözleri haberimizde asaletle ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte asalet sözleri!

ASALET İLE İLGİLİ SÖZLER

Asalet damarlarda değil, davranışlarda saklıdır.

İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil sarsılmaz duruşundadır. - Can Yücel

Asaletine, duruşuna kurban olduğum ADAM... Asalet'te dik duruş önemlidir.

Asaletine, duruşuna kurban olduğum ADAM... Asalet'te dik duruş önemlidir.

Yeminden çok, karakter asaletine güven.

Asalet sahibi kişi verilenin değerine değil veriliş şekline önem verir.

Yeminden çok, karakter asaletine güven.

Asıl azmaz, tuz kokmaz. - Türk atasözü

Siyahın asaleti pahasına. Bitmedi mücadelem, bilmedim pes etmeyi.

Başlangıca cesaret, sürekliliğe sabır ve bitişe asalet yakışır. - Virginia woolf

Asaletin kabiliyet noktası telafi edilebileceğine hiçbir zaman inanmadım.

Susmak; Hoşgörülü olmaktır. Susmak; Çaresizlik değildir. Susmak; Zayıflık değildir. Haklıyken bile susmak en büyük erdemdir. Susmak; Çok büyük bir tepkidir. Susmak; Asalet ve sabırdır. Çünkü sen susarsan Yaradan konuşur.

Bazı kadınların duruşunda zarafet, gidişinde asalet vardır!

Asil olmak için asil doğmak gerekir asalet genlerin farkında gizlidir.

İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaratılışında asalet yoksa kainatın tacını giyse yine de çıplak kalır.

İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil sarsılmaz duruşundadır. - Can Yücel

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

Asalet damarlarda değil davranışlarda saklıdır.

Haberler.com - Gündem