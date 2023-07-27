('Aşağı Mısır' olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresi..) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

"Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?

A-) Güneyi

B-) Batısı

C-) Kuzeyi

D-) Doğusu

Doğru Cevap : C şıkkı

AŞAĞI MISIR BÖLGESİ NEREDE?

Aşağı Mısır, Mısır'ın en kuzeyinde bulunan bölgedir. Yukarı Mısır ile Akdeniz arasında kalan, El-'Aiyet, Kahire'nin güneyi ve Zavyeh Dehşur arasındaki verimli Nil Deltası alanıdır.