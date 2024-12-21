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Asad Hasan El Şibani kimdir?

Asad Hasan El Şibani kimdir?
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Suriye'de geçici hükümet, dışişleri bakanlığı görevine Asad Hasan El Şibani'yi atadı. Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan El Şibani/Şeybani kim, kaç yaşında, nereli merak edildi. Asad Hasan El Şibani ne mezunu, hangi okulda okuyor? Detaylar...

Asad Hasan El Şeybani kimdir? Suriye'de geçici hükümet, dışişleri bakanlığı görevine Asad Hasan El Şibani'yi atadı. Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan El Şibani kim, kaç yaşında, nereli merak edildi. Asad Hasan El Şibani ne mezunu, hangi okulda okuyor? Detaylar haberimizde...

ASAD HASAN EL ŞİBANİ KİMDİR?

Asad Hasan el-Şeybanî, 1987 yılında Haseke ilinde doğdu. Üniversite eğitimini 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak tamamladı.

2011'deki başlangıcından itibaren Suriye devrimine katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. Suriye Kurtuluş Hükümetinin kuruluşunda yer aldı ve Siyasi İşler Departmanını kurdu. İnsani yardım alanında çalıştı ve Birleşmiş Milletler ve kurumları ile önemli ilişkiler kurdu ve Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım çalışmalarını kolaylaştırdı.

Lisansüstü eğitimi kapsamında, 2022 yılında Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini aldı. Aynı alanda doktora eğitimine 2024 yılında itibariyle devam etmektedir. Ayrıca İşletme Yönetimi (MBA) alanında ileri düzey bir eğitim almaktadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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