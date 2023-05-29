Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Ünlü çiftin boşanma sebepleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Arzum Onan Mehmet Aslantuğ neden boşandı? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanma sebebi ne? İşte detaylar...

Magazin dünyasının örnek çiftlerinin başında gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Duruşmaları bugün görülen çift, resmi olarak yollarını ayırdılar. Ünlü çiftin neden boşandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ikilinin neden ayrıldığı araştırılıyor. Peki, Arzum Onan Mehmet Aslantuğ neden boşandı? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanma sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ARZUM ONAN MEHMET ASLANTUĞ NEDEN BOŞANDI?

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurmuştu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."