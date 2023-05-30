Magazin dünyasının örnek çiftlerinin başında gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Ardından, Arzum Onan kimdir ve Arzum Onan kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Arzum Onan biyografisi ve Arzum Onan kimdir soruları sıklıkla gündeme geliyor. Arzum Onan kimdir? Arzum Onan kaç yaşında, nereli? Arzum Onan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

Arzum Onan (d. 31 Ekim 1973, Ankara), Türk oyuncu ve eski mankendir. Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi. 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. Mayıs 2023'te boşandı. "Can" adında bir oğlu vardır.

Kariyeri

Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.

Filmografisi

1997 Yeni Bir Yıldız Ceren Meriç

1998 Sıcak Saatler Buket Hazal

2000 Merdoğlu Zeynep

2002 Zeybek Ateşi Hüzzam

2004 Sahra Sahra

2007 Sessiz Fırtına Deniz Soykan

2009 Aşkın İkinci Yarısı Zuhal

2010 Hayat Ağacı Arzum Onan

Ünlüler Bulvarı

2012 Show Kulüp