Helal haram hassasiyeti olan yatırımcıların en çok sorguladığı konuların başında gelen katılım endeksine uygunluk merak ediliyor. Ev aletleri alanında hizmet veren Arzum firması ise yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, ARZUM katılım endeksine uygun mu? Arzum halka arz ne zaman? İşte detaylar…

Ülkemizde hisse yatırımı yapan yatırımcılar katılım endeksi hisselerine oldukça dikkat ediyor. İslami şartlara göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor. Ev aletleri alanında hizmet veren Arzum firması ise yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, ARZUM katılım endeksine uygun mu? Arzum halka arz ne zaman? İşte detaylar…

ARZUM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Küçük ev aletleri satışı gerçekleştiren Arzum firması yatırımcıların dikkatini çekiyor. İslami hassasiyetleri bulunanların ise merak ettiği konu katılım endeksine uygunluk oluyor. Yatırımcılar faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor. Bu anlamda Arzum firması katılım endeksine uygun görülüyor.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Katılım Endeksi, ülkemizde bulunan İslami Finans Piyasaları şartlarına uygun hisse senetlerini içermektedir. Endekste bulunan şirketlerin İslami şartlara uygun olması ve belirlenen sektör ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Borsa İstanubul tarafından belirlenen bu kriterlere uygunluk gösteren şirketler katılım endeksine dahil edilmektedir. Bu endekste bulunan hisselerden elde edilecek kazançlara helal ve caiz kazanç da denir.

KATILIM ENDEKSİ KRİTERLERİ NELERDİR?

Alkollü içecek üretim ve ticareti,

Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,

Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,

Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,

Faizli finans faaliyetleri,

Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,

Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,

İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,

Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,

İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,

Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.

Bu sektör ve iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri katılım endeksine dahil edilmemektedir.

ARZUM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 24 Aralık 2020 tarihinde halka arz olmuştur. Şirketin hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de"ARZUM" koduyla işlem görmektedir. kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2087-arzum-elektrikli-ev-aletleri-sanayi-ve-ticaret-a-s > Sermaye ve Ortaklık Yapısı > Fiili Dolaşımdaki Paylar adımları takip edilerek en güncel fiili dolaşımdaki pay oranına ulaşılabilmektedir. Şirketin 32.210.000,- TL ödenmiş sermayesi bulunmakta olup, kayıtlı sermaye tavanı 160.000.000,- TL'dir.