Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Arzu Sabancı Kök oluyor ve vatandaşlar tarafından Arzu Sabancı Kök kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi!

Arzu Sabancı Kök kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Arzu Sabancı Kök kimdir? Ve Arzu Sabancı Kök kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Arzu Sabancı hayatı ve biyografisi!

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 senesinde Ankara'da doğdu. Arzu Sabancı, aslen Artvinlidir. Ankara Üniversitesi arkeoloji bölümünü bitirmiştir. 1986 yılında Densa Holding'in yönetim kurulu başkanı Ömer Sabancı ile evlendi. Aynı zamanda üç çocuk sahibidir. Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997'de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan bir firmada işe başladı. Daha sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. Arzu Sabancı, giyim, ev dekorasyonu gibi birçok alanda koleksiyon hazırlamaktadır.