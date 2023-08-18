Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Arzu Okay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Arzu Okay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Arzu Okay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Arzu Okay hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Arzu Okay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Arzu Okay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Arzu Okay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Arzu Okay hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ARZU OKAY KİMDİR?

Arzu Okay (d. 23 Haziran 1955, İstanbul), Türk sinema oyuncusu. Annesi ile şoför olan babası o 10 aylıkken boşanan Arzu Okay, Mecidiyeköy Lisesi'nde okudu ancak okulu bitiremedi. 1969 yılında bir fotoromanda Zeki Müren'le oynadı. Saklambaç gazetesinin 1970 yılında açtığı yarışmada birinci seçildi, ardından İtalya'daki yarışmada 4. oldu.

Sinemaya ilk olarak Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı "Ölünceye Kadar" adlı film ile adım attı. 70'lerin seks furyası döneminde vamp kadın olarak adını duyurdu. Liseyi dışarıdan bitirmek için dersler aldı. Eşiyle beraber deri işi yapan ders aldığı öğretmenlerden biriyle ortaklık kurdu. 22 yaşında Londra'ya 7 ay süreyle İngilizce öğrenmek için gitti. Daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı, İbrahim Tatlıses'in de olduğu bir kadro ile Anadolu turnesine çıktı.

Sinemayı bırakmasının ardından 1984 yılında Paris'e gitti ve dericilik üzerine ticarete atıldı. 1984-1986 arasında Paris'te iş yeri açtı. 1990 krizinde battı ve ardından tekrar toparlandı. 1985 yılında Paris'te tanıştığı bir Fransız ile 7 yıl süren bir evlilik yaptı. "Eda Su Neidik" (d. 16 Şubat 1987) adında ressam bir kızı vardır. 2012'de 10. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde Onur Ödülü aldı.

25 Mayıs 2013 tarihinde Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Dadaş Film Festivali'ne sunucu olarak katıldı. 2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Yemekteydik ve Karar Verdim" adlı sinema filminde başrolde oynadı.