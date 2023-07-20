27. Dönem MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Arzu Erdem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partili, milletvekili mi? Arzu Erdem ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Arzu Erdem geliyor. Peki, Arzu Erdem kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Arzu Erdem'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ARZU ERDEM KİMDİR?

Arzu Erdem (d. 10 Şubat 1970, Heilbronn, Almanya), Türk siyasetçi. Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem İstanbul milletvekilidir.

Hayatı

Sene 1991 de İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 26. Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB KPK ve Avusturya, Ruanda, Tanzanya, Namibya, Bulgaristan, Burkina Faso, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İrlanda Dostluk Grubu üyeliği gibi muhtelif pozisyonlarda yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 25, 26 ve 27. Dönemler için İstanbul'dan milletvekili seçildi. Partinin grup divanında yer aldı.