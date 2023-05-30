Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Arzu Erdem hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Arzu Erdem'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Arzu Erdem hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Arzu Erdem'in hayatını araştırıyor. Peki, Arzu Erdem kimdir? Arzu Erdem kaç yaşında, nereli? Arzu Erdem hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ARZU ERDEM KİMDİR?

Arzu Erdem (d. 10 Şubat 1970, Heilbronn, Almanya), Türk siyasetçi. Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem İstanbul milletvekilidir. Sene 1991 de İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 26. Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB KPK ve Avusturya, Ruanda, Tanzanya, Namibya, Bulgaristan, Burkina Faso, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İrlanda Dostluk Grubu üyeliği gibi muhtelif pozisyonlarda yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 25, 26 ve 27. Dönemler için İstanbul'dan milletvekili seçildi. Partinin grup divanında yer aldı.