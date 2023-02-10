Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı ve Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede olduğu merak ediliyor. Ses tespit etmesi sonrası çalışma başlattığı 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında çalışma yapılıyor. Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı ve Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede olduğu gündeme geliyor. Peki, Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı? Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede?

Hatay'da dün görev yapan ekiplerin yığınların altında ses tespit etmesi sonrası çalışma başlattığı 5 katlı Arzu Apartmanı enkazından peş peşe sağ kişiler çıkarıldı. Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı ve Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede olduğu merak ediliyor. Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı ve Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede olduğu gündeme geliyor. Arzu Apartmanı çökme anı görüntüsü var mı? Arzu Apartmanı kaç kişi kurtarıldı, nerede? Detaylar haberimizdedir…

ARZU APARTMANI ÇÖKME ANI GÖRÜNTÜSÜ VAR MI?

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında dün görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti. Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 9 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, çalışma başlattı.



ARZU APARTMANI KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Ekipler, kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor. 9 kişiyle temas kurulan enkazdan 102. saatte peş peşe 6 kişi kurtarıldı.

NE OLDU?

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5'inci güne girilirken, afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Bu aşamadan sonra ekipler zamana karşı seferber oldu. Sık sık sessizlik sağlanarak enkazdakilerle iletişime geçmeye çalışan ekipler zaman zaman da özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle dinleme yaptı. Yapılan bu girişimlerin ardından Oktay ailesinin 6 ferdinin bir odada, hemen yandaki odada ise Kılınç ailesinin 2 ferdi ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişiyle konuşuldu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ancak hissedilen sıcaklığın ise 2-3 derece daha düşük olduğu kurtarma bölgesinde zamana karşı mücadele başlatıldı.

BETON BLOKLAR VİNÇLE KALDIRILDI

Kurtarma ekibinden bir görevli enkazdaki depremzedelerle temas kurulduktan sonra yoğun bir mücadele başlattıklarını söyledi. Kurtarma görevlisi yapılan tespitte depremzedelerin 6 katlı binanın 1'inci katında olduklarının saptandığını ve kuyu açma sistemi ile açılan galerilerden ulaşmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı. Enkazda oluşturulan yaşam tünelinin çökmesinin önlenmesi için ekipler kalaslarla ahşap tahkimat sistemi kurarken, bazı büyük beton bloklar da vinç yardımıyla kaldırıldı.

"UMUDUN BİTTİĞİ YERDE YENİ UMUT BAŞLIYOR"

Deprem sırasında arkadaşında bulunan Furkan Oktay, sarsıntının ardından koşarak ailesinin oturduğu binaya geldiğinde enkaz ile karşılaştığında büyük şok ve üzüntü yaşadığını belirtti. Anne ve babası ile 4 kardeşi enkazda olan Furkan Oktay, umutlarının tükendiği bir anda ailesinin hayatta olduğu bilgisiyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Günlerdir enkazında başından ayrılmayan ve ailesinin çıkarılmasını umutla bekleyen Furkan Oktay, "Umudun bittiği yerde yeni umut başlıyor" dedi. Sakarya Üniversitesinde okuduğu öğrenilen Buse Kılınç ise depremde ailesinin oturduğu evin yıkıldığı haberini alınca hemen yola çıktığını ve bir gün sonra İskenderun'a gelebildiğini söyledi. Buse Kılınç, günler sonra anne ve babasının hayatta olduğu bilgisini alınca çok mutlu olduğunu ve tüm acılarını unuttuğunu söyledi.