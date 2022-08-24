ARTVİN - Yusufeli TOKİ Kura sonuçları açıklandı mı? ARTVİN - Yusufeli TOKİ sonuç sorgulama!

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ARTVİN - YUSUFELİ TOKİ KURA SONUÇSORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

ARTVİN - Yusufeli TOKİ kura sonuçları için TOKİ web sitesini takip edebilirsiniz.

Nasıl bir ev teslim alacağım?

? Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir ? İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. ? Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. ? İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. ? Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. ? TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.

Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?

Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde "konut belirleme hakkı" başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

TOKİ'den kimler konut alabilir?

TOKİ'den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, "mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan" yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ'nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

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