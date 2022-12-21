Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilk evim, ilk iş yerim projesinde başvuruların tartaklanmasının ardından il il kura çekimleri devam ediyor. Kuraya başvuran vatandaşlar ise bulundukları ilin kura tarihlerini merak ediyor. Peki, Artvin TOKİ kura sonuçları ve toplu isim listesi açıklandı mı? TOKİ Artvin kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Artvin kura çekimi nasıl izlenir? Başvuru ücret iadesi ne zaman yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ kura çekilişleri il il gerçekleşmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Bakan Murat Kurum, 20 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ile 12 ilde 44 bin 303 konutun hak sahipleri belirleneceğini belirtti. Peki, TOKİ Artvin kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Artvin kura çekimi nasıl izlenir? Başvuru ücret iadesi ne zaman yapılır? Detaylar haberimizde...

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Artvin kura çekimi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema'da 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor.

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

TOKİ Artvin kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

BEŞİNCİ ETAP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ BELİ OLDU MU?

İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

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