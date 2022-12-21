Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Gündem Haberleri

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Artvin için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

CANLI İZLE| TOKİ Tv Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi! Adana kura çekimi CANLI!CANLI İZLE| TOKİ Tv Adana TOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube Adana TOKİ kura çekimi izleme linki! Adana TOKİ kura çekimi! Adana kura çekimi CANLI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Artvin etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

18 Aralık tarihinde Sivas TOKİ kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü TOKİ kura çekilişi sırası Artvin'e denk gelmektedir. Buna göre Artvin TOKİ kura çekimi 21 Aralık tarihinde TOKİ Tv Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan kura tarihleri, TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden bildirildi.

Artvin TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların ardından Artvin ili için yapılacak olan TOKİ kura çekiminin tarihleri 21 Aralık Pazartesi günü olarak vatandaşlara duyuruldu. Buna göre Artvin TOKİ kura çekimi işlemi 21 Aralık Pazartesi günü tarihinde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

Artvin TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET ARTVIN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Toki Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title