Artvin TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Artvin için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Artvin etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Artvin TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Artvin TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

18 Aralık tarihinde Sivas TOKİ kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü TOKİ kura çekilişi sırası Artvin'e denk gelmektedir. Buna göre Artvin TOKİ kura çekimi 21 Aralık tarihinde TOKİ Tv Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan kura tarihleri, TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden bildirildi.

TOKİ ARTVİN 2022 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların ardından Artvin ili için yapılacak olan TOKİ kura çekiminin tarihleri 21 Aralık Pazartesi günü olarak vatandaşlara duyuruldu. Buna göre Artvin TOKİ kura çekimi işlemi 21 Aralık Pazartesi günü tarihinde gerçekleştirilecek.

ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET ARTVİN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET ARTVIN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.