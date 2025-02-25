Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Artvin ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Artvin okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Artvin okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Artvin OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliği henüz 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.

Artvin Valiliği uyarısı:



Artvin HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.