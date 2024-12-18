Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)?

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak bu karar alındı. Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymakamlığı Açıklaması)?

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ (ŞAVŞAT)?

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklama:

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ŞAVŞAT HAVA DURUMU