Meteorolojik verilere göre Artvin genelinde olumsuz hava koşullarının yaşanacağı belirtildi. Bu değerlendirmeler üzerine Artvin Valiliği tarafından okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklama merak ediliyor. Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)?

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Artvin genelinde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Şavşat Kaymakamlığı tarafından iki gün süreyle eğitime ara verildiği duyurulurken, benzer bir karar bugün Yusufeli ve Ardanuç Kaymakamlıkları tarafından alındı.

Ardanuç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar süreceği öngörülmektedir. Bu nedenle ulaşımdaki aksaklıklar ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

Artvin'de kar yağışının etkisinin devam ettiği ve meteorolojik tahminlere göre yağışın gece boyu süreceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları ulaşımdaki aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.