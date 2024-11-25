Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Bugün pek çok ilde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmişti. 26 Kasım Salı günü için de 8 il genelinde ve 7 ilin bazı ilçelerinde okul tatili 1 gün daha uzatıldı. Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım SalıArtvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ARTVİN - OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.