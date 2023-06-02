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Artvin milletvekilleri! Artvin milletvekili sayısı kaç? 2023 Artvin seçim sonuçları: CHP, AK Parti milletvekilleri kim?

Artvin milletvekilleri! Artvin milletvekili sayısı kaç? 2023 Artvin seçim sonuçları: CHP, AK Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Artvin milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim? Artvin milletvekili sayısı kaç?

Artvin milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Artvin milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri! Artvin milletvekili sayısı kaç?

FARUK ÇELİK

UĞUR BAYRAKTUTAN

Artvin'den 3 milletvekili TBMM'ye girmektedir.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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