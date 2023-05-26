Artvin'in yöresel lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

ARTVİN - Artvin'de, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Artvin Kaledibi iskele sosyal tesislerinde yapılan etkinliğe katılan misafirlere Artvin'e özgü yöresel tatların yanı sıra cağ döner ikram edildi.

Artvin Kültür Turizm İl Müdürü Yunus Emre Aytekin, "21-27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlamalar yapılıyor. Asırlık tariflerle Türk mutfağı adı altında aslında ülkemizin sahip olduğu mutfak değerlerinin yiyecek içecek değerlerinin sergilenmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Kaledibi iskelede bugün Artvin ilimize ait mutfak değerlerimizi sergiliyoruz. Burada şunu ifade etmek istiyorum aslında Valimizin bu hususta ciddi çalışmaları var özellikle ilimizde gastronomi müzesinin açılması ve yemek kitabının çıkarılması tarifleriyle beraber çalışmaları var. Kitap incelendiği zaman Artvin'e ait 400 yemeğin olduğunu görüyoruz fakat burada bugün özellikle ilçe belediyelerimizin ve Ticaret Sanayi Odalarının destekleriyle 7 coğrafi işarete sahip olan ki bunlar yine odalar ve belediyeler tarafından alınmış sahip olan ürünler. Burada hem halkımıza tanıtılıyor hemde ücretsiz olarak ikram ediliyor. Güzel bir katılım oldu. Umarım bundan sonra her yıl daha kapsamlı etkinlikle düzenleyeceğiz" dedi.

Yöresel tatların sergilendiği stantları gezen Reyhan Büyükyurt isimli vatandaş ise, "Bugün burada Türk Mutfağı haftası Artvin'in yöresel lezzetlerini hep bir arada görme fırsatımız oldu. Hepsini tatma fırsatımız oldu. Artvin gastronomisini daha yakından tanıdık ve tatdık. Yerin geldi tariflerini aldık. Böyle bir yöreyi ve kültürü tanıttığı için Artvin valiliğine de teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon gerçekleşti" ifadelerini kullandı.