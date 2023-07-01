Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler, parkın doğal güzelliklerini ve kamp alanlarını keşfederek doğanın tadını çıkardı. Tatilciler, parkın güzelliğini övgüyle dile getirerek gelecek nesillere aktarılmasını temenni etti.

Türkiye'nin "saklı güzellikleri" arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Ağaçlarla çevrili Karagöl'ü, bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, zengin bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tabiat parkı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı.

Tatilcilerin bazıları günü birlik gezilerle, bazıları da tabiat parkının içindeki Karagöl'ün çevresinde kamp kurarak birkaç günlüğüne de olsa doğanın, temiz havanın tadını çıkardı.

Erzurum'dan arkadaşlarıyla kamp yapmak için bölgeye geldiklerini anlatan Taha Yasin, üç gündür çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Yasin, zaman zaman etkili olan yağmurun kendilerini biraz zorladığını belirterek, "Burası cennetten bir köşe. Herkesin gezip görmesi gereken bir yer. İlk defa geldim, çok beğendim. Doğa güzel, temizlik her şey çok iyi, kamp alanı güzel. Bazen yağmurlu hava oluyor. Gönül istedi ki güneşli olsun ama yağmur da ayrı bir atmosfer oluşturuyor." dedi.

Antalya'dan tatil için Artvin'e geldiğini ifade eden Erol Akbulut ise tabiat parkının güzelliğini ve adını bugüne kadar çok duyduğunu ancak ilk defa görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Defalarca İsveç, İsviçre ve Norveç gibi doğal güzelliğiyle ünlü yerlere gittiğine dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Artvin o ülkelerden daha güzel bir doğaya sahip. Çocuklarımı buraya getirirken dedim ki ' Karadeniz yurt dışında gördüğünüz yerlerden daha güzledir.' Çocuklarımın görmesini istediğim için burayı tercih ettim. Yağmurlu bir hava var bu da Karadeniz iklimin özelliği. Gerçek Karadeniz'i yaşıyoruz. Çok güzel bir yer inşallah korunur ve geleceğe de bu güzellikler aktarılır. Torunumun torununun da bu güzelliği görmesini istiyorum."

Antalya'dan balayı tatili için Artvin'e gelen Şerife Orhun Okur da Artvin'i ve Borçka Karagöl'ü çok beğendiğini söyledi.

Antalyalıların denize adeta aşık olduğunu belirten Okur, "Burada yeşilin her tonu mevcut. Sakin, sessiz, yağmurlu, sisli yaz mevsiminde montla dolaşıyorum. Doğa muhteşem, diyecek bir şey bulamıyorum. Karadeniz'de çok yeri gezdim gördüğüm. En güzel yerlerden biri Karagöl'ü görmeyen, Artvin'i görmemiştir benim için. Ben tüm sıkıntımı, stresimi burada bırakarak Antalya'ya döneceğim. Tüm negatif enerjimden kurtuldum." diye konuştu.