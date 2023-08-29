Artvin'in Ardanuç ilçesinde çekilen yarışma programıyla tanıtım fırsatı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aydın köyünde Meksika'daki bir televizyon kanalı için çekilen Survivor formatındaki "La Isla" isimli programın yörenin tanıtımına katkı vermesi bekleniyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde de çekilecek "La Isla Desafio en Turkqıia" isimli yarışmanın Ardanuç etabının çekimleri tamamlandı.

Yöre halkından 17 kişinin sette çalıştığı program, ilçenin tanıtımı ve gelişimi için önemli bir fırsat oldu. Meksika'dan gelen yarışmacı ekibinin yer aldığı program Türk Survivor programı ile benzerlik gösteriyor.

Çekimlerin son etabında olduklarını söyleyen 'La Isla' programının yapımcısı Burak Topuzlu, "Halkın, devlet bize burada inanılmaz yardımcı oldu. Biz de burada Meksika'nın en çok seyredilen kanalına burada yarışma programı çekiyoruz. Basında Survivor çekiliyor diye lanse edildi ama Survivor'a çok benzer bir program. Üç farklı takımın birbiri ile çeşitli parkurlarda yarıştığı bir format. Türkiye'de Kapadokya ile başladık. Daha sonra Ardanuç'a geldik. Yarından sonra Mardin'e geçeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin tanıtımı için çaba gösteriyoruz"

Yarışmacılar ve yönetim dahil 200 kişilik ekip ile çekim sürdürdüklerini aktaran Topuzlu, "42 aracımız var. Yemek servisimiz, tuvaletimiz mevcut. Ambulansımız ve yabancı doktorumuz ve 2 parametrik arkadaşımız var. Herhangi bir olay veya sakatlanmaya karşı bizimle birlikte seyahat ediyorlar, kendi ekibimizdeler. Türkiye'nin tanıtımı için çaba gösteriyoruz. Buraya insanların daha fazla gelip buradaki yaylaları, doğayı, tabiatı daha çok tanımaları için Artvin Ardanuç'u tercih ettik" şeklinde konuştu.

Çekilen yarışma programının ilçenin tanıtımı için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Ardanuç'u dünyaya tanıtacağız diye söz vermiştik. Birkaç aydır sosyal medya içerik üreticileri ile tanıtım programları yapıyorduk. Bu dikkat çekti. İnşallah daha çok yürüyecek yolumuz var, yapacak işlerimiz var. Tüm vatandaşlarımızı Ardanuç'u gezmeye, buraları görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Yabancı bir ülkede köyümüzün adını duymak da güzel olacak"

Yarışmayı izlemek için gelen Aydın Köyü sakinlerinden Yasemin Bilgin köylerinde dünya kanallarından biri için yarışma programı çekildiği için heyecanlı olduğunu söyledi. Köyün tanıtımının da yapıldığını belirten Bilgin, "Burada yarışma çekileceğini duyunca şaşırdık. İzlemeye geldik. Burada gençlerimiz de çalışıyor. Köyümüz ilçemiz tanıtılmış oldu. Yabancı bir ülkede köyümüzün adını duymak da güzel olacak. Set ekibi ile de kaynaştık. Köyümüz adına gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN