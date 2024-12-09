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Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu

Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu
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10 Aralık'ta Artvin hava durumu merak konusu. Artvin bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Artvin 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Artvin hava durumu nedir?

Artvin hava durumu ve bugün Artvin hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 10 Aralık Artvin hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

10 ARALIK ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin şehrinde 9 Aralık 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 10 Aralık 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 12 Aralık 2024 Perşembe günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 6 dereceyi gösterecek.

Artvin hava durumu 10 Aralık | Bugün Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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