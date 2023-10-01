Artvin'deki tarihi kilise turizme kazandırılmalı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan tarihi 13. Yüzyıla dayanan ve Kemalpaşa'nın sembolü olan Makriali kilisesinin atıl kalması sebebiyle ilçe kültürünün turizmde fırsat kaçırdığını düşünen Turizmci, Hopa Ticaret Odası Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Ramazan Bakırcıoğlu, "Şu anda Kemalpaşa'ya, günlük giriş ve çıkış üç binin üzerinde ve bu üç bin insanın inanın bir ya da iki kişi bunun farkında ve bu inanın çok kötü bir şey. Burası inanç turizminden çok kültür turizm dediğimiz gezilecek yerler tarafına girebilir ve burada bulunan Makriali kilisesi Kemalpaşa'da tarihi olarak tek bir yer olarak kalmıştır. Yetkililerinde burayla da ilgilenmesini istiyorum" dedi.

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yer alan Kemalpaşa ilçesinin, geçmişte bilinen eski adı Makriali'dir. 1877-1878 de Osmanlı Rus savaşında bölgeyi ele geçiren Ruslar tarafından Makriali ismi verilen köyün merkezinde, Ortaçağdan kalan Makriali kilisesi bulunmaktadır. Artvin'in Kemalpaşalılar ise Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.