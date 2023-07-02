Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu Ziyaretçi Akınına Uğradı

Artvin Ardanuç'ta bulunan Cehennem Deresi kanyonu, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, kanyonun doğal güzelliklerini ve fotoğrafçılar için eşsiz bir mekan olduğunu belirtti.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Ardanuç'ta bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Cehennem Deresi'nde, Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Fotoğraf eğitmeni Aykut Kılıç, "Amerika'daki kanyonlara benzer bir yer. Muazzam bir yer ve Doğu Anadolu'nun ve Karadeniz'in tam da birleşim yerinde bulunan Cehennem Deresi kanyonunu, insanların gelip görmesini ve fotoğrafçıların fotoğraflamalarını isterim. Çünkü böyle kanyonlar hep farklı ülkelerde önümüze çıkıyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinin 7 kilometre kuzeybatısında ve Artvin-Ardanuç karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan; aynı zamanda Doğu Anadolu'nun ve Karadeniz'in birleşim yeri olan Cehennem Deresi kanyonu, 500 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde. Dağların arasından oluşmuş bir coğrafi yapı olması özelliğiyle dikkat çeken Cehennem Deresi kanyonu üzerinde yürüyüş parkurları da bulunuyor.

Bayram tatilinde kanyonda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kanyonu görmeye gelen bir vatandaş, "Gayet güzel ve herkesin burayı görmesini tavsiye ederiz. İçerde gerçekten doğa harikası bir yer var ve içinde güzel bir patika yol vardı ve zor olmasın rağmen çok güzeldi. Biz buraya Samsun'dan geliyoruz ve bu bizim beşinci kent ziyaretimiz ve buradan sonra Borçka, Arhavi ve Rize üzerinden Samsun'a dönmeyi planlıyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Esra Yelkenci ise "Aslen Trabzonluyum ve eşim Artvinli ve bu bayram buraya gezmeye geldik ve bu kanyona ilk defa giriyorum. Çok güzel, fantastik ve normalde filmlerde böyle şeyler görürüz ama içine girince çok keyifli olduğunu gördük. Gerçekten mükemmel ve doğa harikası burası" diye konuştu.

"ARTVİNDE DOĞA TURİZMİ YAPACAKAKLAR İÇİN ALTERNATİF BİR YER"

Kanyonu gezen bir vatandaş, " Artvin'de alternatif yapacak şeyler var doğa turizmine katkı sağlayacak yerlerimiz var ve burası böyle bir yer mutlaka gelmeleri gerekir" derken; bir başka vatandaş da "Oğlum ve kızımla geldik, onlar biraz yukardalar biz biraz yaşlı olmamız nedeniyle yukarıya çıkamadık. Güzel bir yer gezilip görülmeye değer bir yer. Burada farklı olunca gezmeye değer yer olmasını sağlıyor" diye konuştu.

-Bir başka vatandaş da "Yukarıya ailemle çıktık, manzarası çok güzeldi ama sadece koruması olmayan kısımların olduğu yerlerde biraz korku yaşadık ama gayet güzeldi. Evet okudum buranın kendi dalında dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğunu. Burası çok güzel bir yer ve çok hoşuma gitti, birazcık korktuk ve yorulduk ama değdi gezmeye. Henüz tamamı bitmemiş ama bitince tekrar gezmeye geleceğiz" ifadesini kullandı.

Banu Can isimli ziyatçi de "Adanalıyım, çok güzel yukarısı ama kaygan yerler var ve dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda biraz daha bakım yapılması gerekiyor tabii ki de tanıtım da önemli. Ardahan'da görev yapıyorum, Artvin'e de geziye geldim burayı da gezmeden gitmeyelim dedik" diye konuştu.

"KANYONDA GÜZEL DEĞİŞİM GÖRDÜM, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ferdi Yımaz ise "Arhavi'de oturuyorum ve arkadaşlar buraya ilk defa gelen arkadaşları gezdirmek için geldim. Buraya dördüncü kez çıkıyorum ama burayı bayağı değiştirmişler ve yürüyüş yolu yapmışlar ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

-Kanyonu gezen vatandaş "Buraya ilk defa geldim ve Ardanuç Cehennem deresi kanyonu kendi dalında dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Gelecek yıl yukarda cam teras yapılacak ve daha cazip hale gelecek."

-Kanyonu gezen başka bir vatandaş "Ardanuç cehennem deresi kanyonu ve tabiat parkındayız, Dışardan gördüğümüzde sıradan bir kanyon gözüküyor ama içine girince çok farklı olduğunu görüyoruz ve manzarasının eşsiz olduğunu gördük."

-Fotoğraf eğitmeni Aykut Kılıç, "İstanbul'dan gelip gezen fotoğraf eğitmenliği yapmaktayım. Bugün Kurban Bayramı'nda fırsat bulup hem Erzurum'u hem de Artvin'i gezip, buraları fotoğraflamak istiyorum. Eniştem beni cehennem deresine getirdi ve çok güzel bir kanyon ki nerdeyse Amerika'daki kanyonlara benzer bir yer. Muazzam bir yer ve Doğu Anadolu'nun ve Karadeniz'in tamda birleşim yerinde bulunan cehennem deresi kanyonunu, insanların gelip görmesini ve fotoğrafçıların fotoğraflamalarını isterim. Çünkü böyle kanyonlar hep farklı ülkelerde önümüze çıkıyor. İçerik olarak Türkiye'de de gerçekten güzel bir lokasyonlar var ve özellikle cehennem deresi kanyonu gelip görmelerini ve içerik üretmelerini isterim."