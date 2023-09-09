Artvin'de Tekne Turlarında Yaban Hayatı Gözleniyor

Artvin'de düzenlenen tekne turlarında yolcular, baraj gölü ve nehir kıyısında doğal ortamlarında ayı, yaban keçisi, domuz ve çakal gibi yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı buluyor. Turistlerin ilgisini çeken bu turlar, turizm sektöründe artışa neden oluyor.

Turistler baraj gölündeki tekne turlarında yaban hayatına şahitlik ediyor

Tekne turlarında yolcular göl ve nehir kıyısında doğal ortamlarında bazen ayı, bazen yaban keçisi bazen de domuz ve çakal görme imkanı buluyor

ARTVİN - Artvin'de Çoruh nehri ve Borçka Baraj Gölü havzasında düzenlenen tekne turları hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcular göl ve nehir kıyısında doğal ortamlarında bazen ayı, bazen yaban keçisi bazen de domuz ve çakal görme imkanı buluyor.

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalededibi İskelesi ve İbrikli İskele Sosyal Tesisleri'nden kalkan tekneler Borçka barajı ve Çoruh havzası doğrultusunda seyahat ediyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcuların en çok ilgisini ise baraj gölü ve nehir kıyısında gördükleri yaban hayvanları çekiyor. Hatila vadisi ve çevresinde yaşayan yaban hayvanları su içmek için Çoruh nehrine iniyor. Bu nedenle tekne turlarında yolcular sıkça ayı, yaban keçisi, çakal ve domuz görebiliyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tekne turlarına ilgi artarken, yaz mevsimlerinde düzenlenen tekne turlarında tekne kaptanı Giray Morgül, yaban hayatı tekne turlarında yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Turizm tesisi çalışanı Kamuran Tanıyan ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıldır halkımıza ve turistlere hizmet veriyoruz. Tekne turları esnasında yaban hayvanlarını görebiliyor ve görüntüleyebiliyoruz. Özellikle Hatila vadisi ve bu bölgede yaban hayvanları su içmeye yada avlanmaya geldiği zaman tekne turlarına denk gelebiliyor. Bu sayede tekne turlarına ilgi artmaya başladı. Bazen ayı ailesi, bazen karaca, bazen de domuz denk geliyor" dedi.