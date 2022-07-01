Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı yoldan geçen tırlar zarar görürken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Artvin'de ne oldu? Artvin heyelan nerede oldu, ölen var mı?

ARTVİN'DE NE OLDU?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yoldan geçen tırlar zarar gördü. Yol ulaşıma kapatılırken bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 4 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.