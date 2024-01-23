Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde şüpheli görülen koyun ve keçi ölümleri sonrası İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiçek hastalığı tespit edildi. Adeta alarm verilen ilçede 2 ay süreyle hayvan hareketlerine ve ürünlerin kısıtlama getirildi.

Artvin'de etkili olan kar yağışı, besicilerin özellikle kırsal bölgelerde hayvanlarını beslemeleri ve bakımlarını yapmaları konusunda zorlanmalarına neden oluyor. Besicilerin zorlu kış mesailerinde hayvanların çiçek hastalığına yakalanma riski de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Kemalpaşa'da görülen hayvan ölümleri nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede koyun ve keçi çiçeği hastalığı tespit edildi. Çok sayıda küçükbaş hayvanın ölümüyle sonuçlanan hastalık için müdürlüğü harekete geçirdi. İlçede hayvan hareketleri ve ürünlerine 2 ay süreyle kısıtlama getirdi. Aynı zamanda keçi ve koyun çiçeği hastalığı karşı bölgede aşılama çalışması başlatıldı.

"10 HAYVANIM TELEF OLDU"

Kemalpaşa'nın Çamurlu köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mücahit Yılmaz, "250 küçükbaş hayvanım var. Yağmur çamur, soğuk hava demeden mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Yılmaz, "14 senedir bu mesleği yapıyorum. Bu aralar bilindiği üzere bölgede çiçek hastalığı var. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aşılarımızı yaptık. Hastalık tespit ettiğimiz 3 hayvanımız farklı bir ahırda onlara ayrıca bakıyoruz. Şuana kadar 10 hayvanım telef oldu. Yetkili birimlerin yardım edeceğine inancımız tam. Hayvanlarımızın doğrumu yaklaştı. Onları sıcak ortamda tutmaya çalışıyoruz. Bu hastalık soğuğu sevmiyor." ifadelerini kullandı.