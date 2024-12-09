Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Bu duvarın ardında 100 bin tutsak olabilir

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği merak ediliyor. Heyelanın etkilediği bölgeler ve alınan tedbirler hakkında detaylı bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz bölgesini yasa boğdu. " Artvin'de heyelanda kaç kişi öldü?" ve " Artvin'de son durum nedir?" soruları, yaşanan facianın ardından merak konusu oldu. Heyelanda toprak altında kalan bir otomobilde bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sürerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Peki, Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Detaylar haberimizde...

HEYELANDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden oldu. Heyelan sırasında bir otomobil toprak altında kalmış, ekipler olay yerine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı. Araçtan 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Heyelan nedeniyle yolun çift şeridi de kullanılamaz hale gelmişti. Çalışmaların ardından, gece saatlerinden itibaren tek şeritten çift yönlü olarak ulaşım sağlanmaya başlandı. Karayolları ekipleri, heyelanın yola zarar verdiği diğer şeridin de ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?

ARTVİN'DE SON DURUM NEDİR?

AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen destek ekipleri, toprak altında kalma riski bulunan diğer alanlarda tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipmanlar ve iş makineleri yardımıyla yapılan kazı çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, çevredeki yerleşim alanlarında da heyelan riskine karşı önlemler artırıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
img

HTŞ lideri televizyondan halka seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.