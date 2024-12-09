ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir?

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz bölgesini yasa boğdu. " Artvin'de heyelanda kaç kişi öldü?" ve " Artvin'de son durum nedir?" soruları, yaşanan facianın ardından merak konusu oldu. Heyelanda toprak altında kalan bir otomobilde bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sürerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Peki, Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Detaylar haberimizde...

HEYELANDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden oldu. Heyelan sırasında bir otomobil toprak altında kalmış, ekipler olay yerine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı. Araçtan 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Heyelan nedeniyle yolun çift şeridi de kullanılamaz hale gelmişti. Çalışmaların ardından, gece saatlerinden itibaren tek şeritten çift yönlü olarak ulaşım sağlanmaya başlandı. Karayolları ekipleri, heyelanın yola zarar verdiği diğer şeridin de ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN'DE SON DURUM NEDİR?

AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen destek ekipleri, toprak altında kalma riski bulunan diğer alanlarda tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipmanlar ve iş makineleri yardımıyla yapılan kazı çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, çevredeki yerleşim alanlarında da heyelan riskine karşı önlemler artırıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.