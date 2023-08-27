Artvin'de Hatila Bal Şenliği düzenlendi

Artvin'de bu yıl 3'üncüsü organize edilen Hatila Bal Şenliği'nde, coğrafi işaretli Hatila balı tanıtıldı. Şenlikte, bal yeme, bal seçme, bilek güreşi, halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Şenlikte ayrıca Hatila balının coğrafi işareti ve doğal güzellikler tanıtıldı.

Artvin'de bu yıl 3'üncüsü organize edilen Hatila Bal Şenliği'nde, coğrafi işaretli Hatila balı tanıtıldı.

Taşlıca Köyü Muhtarlığı ve Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Hatila Vadisi'nin Sitimzara mevkisinde düzenlenen şenlikte, bal yeme, bal seçme, bilek güreşi, halat çekme, hızarla odun kesme, voleybol turnuvası gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında açılan stantta coğrafi işaretli Hatila balının tanıtıldı, 55 bin liraya bir kilogram bal satın alan Artvinli iş insanı Yücel Demirci, ikinci kez bal ağası seçildi.

Taşlıca köyü halk oyunları topluluğunun da gösteri sunduğu şenliğe katılanlar horon oynadı.

Şenliğe katılan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hatila Vadisi Milli Parkı'nın Türkiye'nin en özel ve güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Hatila Vadisi'ni ilk defa gezme imkanı bularak bal şenliğine katıldığını belirten Çelik, "Gücümüzün yettiği kadar, zengin bitki çeşitliliğiyle bu güzel doğayı dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Hem doğamızı hem de ürünlerimizi Türkiye'ye tanıtmak için bu festivalin bir adım olmasını temenni ediyorum." dedi.

Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar da 22 bin 500 hektar alana sahip Hatila Vadisi'nin 17 bin 500 hektarının milli park sahası içinde yer aldığını ifade etti.

Milli park sahası içinde bal üretimi yaptıklarını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Balımızın coğrafi işaretini aldık. Hatila Vadisi'nin koşulları coğrafi işaret almaya müsaitti. Hem milli park olması hem de 300 yıldır atadan, dededen beri bu işi yapıyor olmamız coğrafi işareti almamızı kolaylaştırdı. Üretmek yetmiyor, balımızı dünyaya tanıtmak gerekiyor."

"Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz"

Taşlıca köyü Muhtarı Ümit Akalın da Hatila Vadisi'nde 1349 çeşit bitki olduğuna işaret ederek, bölgenin zengin florasının balın kalitesini artırdığını söyledi.

Bal üretiminin bölgeye özgü Kafkas arısıyla yapıldığını, bölgede başka arı cinsi olmadığını belirten Akalın, "Tamamen doğal, son derece kaliteli balımız var. Coğrafi işaret belgemizi aldıktan sonrada satışlarımızda ciddi artış oldu. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Coğrafi işaretten sonra Hatila balı hak ettiği değeri bulmaya başladı." diye konuştu.

Konya'dan tatil için geldiği Artvin'de festivale katılan Ömer Özmen ise, "Böyle bir festival olduğunu duyunca eşimle torunumla geldik. Çok güzel doğası ve havası var. Balını da tattık. Çok güzel bir tadı var. Herkesin bu doğal güzelliği görmesi, bu balı tatması lazım." ifadelerini kullandı.