Artvin'de 42'nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali Başladı

ARTVİN'de 42'nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri başladı. Festival için bölgeye gelen binlerce kişi, kıyasıya geçen boğa güreşlerini heyecanla izledi.

Artvin'de bu sene 42'ncisi düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali boğaların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde, 'Arıza' isimli 550 kilo ağırlığındaki boğa da yer aldı. Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşların valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakıp, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okuduğu festival açılışı, halk oyunları gösterileri ile devam etti. Şehir merkezine 8 kilometre mesafede 1200 rakımlı Kakfasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreşler için bölgeye gelen binlerce kişi kıyasıya geçen boğa güreşlerini heyecanla izledi.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Geleneğimiz ve kültürümüzde 200 yıldan fazla bir süreçte var olan boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'ni düzenliyor olmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Kafkasör'e çıktığımızda boğaların birbirleri ile güreşerek barışmasını, birbirleri ile kaynaşıp kardeş olmalarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi. (DHA)