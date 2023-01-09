Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Artvinlilerin soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Artvin bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Artvin'de okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Artvinliler bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Artvin bugün okullar tatil mi? 9 Ocak Artvin'de okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Artvin okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.