Artvin Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Demirhan Elçin Artvin Belediyesi hangi partiden?

Artvin Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Artvin BelediyeBaşkanı Demirhan Elçin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Artvin Belediye kimdir? Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin hangi partili?

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de doğdu, ilk, orta, lise tahsilini Artvin'de tamamladı.Eğitimini sonraki yıllarda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayarak Önlisans mezunu olmuştur. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Ruhsat sahibidir.Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme, Artvin YSE ve Artvin DSİ Şube Müdürlüklerinde geçiciişçi olarak çalışmış , 1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde Teknik Personel olarak Devlet memurluğu görevine başlamıştır. Vatani görevini Bilecik Söğütte Jandarma Ulş. Alayında tamamlamıştır. Artvin DSİ Şube Müdürlüğündeki görevinden 1983 yılında istifa etmiştir.Aynı yıl içindeEsnaf Teşkilatında Muhasebeci olarak çalışmaya başladı.10 kasım 1986 tarihinde kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı.07 mart 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları Ve Sanatkarları Odası seçimlerinde başkan vekilliğine, 01 ağustos 1991 tarihinde ise Başkanlığa seçilmiş, bu görevini Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir.14 Nisan 1988 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği( Artvin Esob ) seçimlerinde, yönetim kurulu üyeliğine 08 kasım 1988 tarihinde başkanlığa seçilmiş bu görevinide, belediye başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir.1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti ( SHP ) denBelediye Meclis üyeliğine seçildi. Bu süreçte daimi encümenlik ve değişik komisyonlarda görev yaptı, 29 nisan 1991 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Murahhas üyeliğine, 02 temmuz 1999 tarihinde ise Başkanlığa seçilmiş olup, halen aralıksız Başkanlık görevini sürdürmektedir.1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ( TESK )Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi bu görevini 2010 yılı Eylül ayına kadar devam ettirdi.17 yıllık TESK Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde, 2002 Mayıs ayından 28 ağustos 2009 tarihine kadarTESK Genel Başkan Vekilliği yaptı.31 mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinden ( CHP ) Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olup; 2 erkek torun büyük babasıdır.

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