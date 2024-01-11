CHP Artvin Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Artvin Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Artvin Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Artvin'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, CHP Artvin Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Artvin Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem oldu.

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Bilgehan Erdem, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Bilgehan Erdem, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.

BİLGEHAN ERDEM KİMDİR?

Bilgehan Erdem, Artvin'de doğan ve Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. Ayrıca 2024 yerel seçimler kapsamında Artvin Artvin Belediye Başkan adayıdır.