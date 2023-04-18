Artunç Kocabalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Dr. Artunç Kocabalkan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Artunç Kocabalkan geliyor. Peki, Artunç Kocabalkan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Artunç Kocabalkan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Dr. Artunç Kocabalkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Artunç Kocabalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

ARTUNÇ KOCABALKAN KİMDİR?

Dr. Artunç Kocabalkan 1992 YTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. Çeşitli bankalarda ve aracı kurumlarda çalıştı. Medya sektörüne ilk olarak 2000 yılında CNBC-e kanalı ile adım attı. Burada 12 yıl boyunca genel yayın yönetmen yardımcısı ve anchor olarak görev yaptı. Dr. Artunç Kocabalkan şimdilerde ekonomi ve finans alanlarında Youtube kanalında paylaşımlar yapmaktadır. Youtube'da 27 bin abonesi bulunmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Artunç Kocabalkan'ın İnstagram'da 2 bin takipçisi bulunurken Twitter'da ise 126 bin takipçisi bulunmaktadır.