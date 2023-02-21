Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem bölgede korku ve endişeye neden olurken bölgede çok sayıda artıcı deprem meydana geldi. Vatandaşlar Artıcı sarsıntıların neden meydana geldiğini ve ne kadar sürdüğünü merak ediyor. Peki, Artıcı deprem nedir? Hatay'da kaç artıcı deprem oldu? Artıcı depremler ne kadar sürer? İşte merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız enkaz altındakaldı. Deprem bölgesinde artıcısarsıntılar devam ederken vatandaşlar bu artıcı sarsıntıların ne anlama geldiğini ve ne kadar daha süreceğini merak ediyor. Peki, Artıcı deprem nedir? Hatay'da kaç artıcı depremoldu? Artıcı depremler ne kadar sürer? Öncü depremler nedir? Detaylar haberimizde...

HATAY'DA KAÇ ARTICI DEPREM OLDU?

AFAD "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

ARTICI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "Deprem" denir.

ARTICI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

ÖNCÜ DEPREMLER NEDİR?

Öncü depremler, adından da anlaşılabileceği gibi, aynı yerde daha büyük depremlerden önce gelen depremlerdir. Böyle bir deprem, aynı bölgede daha büyük bir deprem meydana gelene kadar öncü deprem olarak tanımlanamaz. Ama hemen ardından büyük bir deprem gelirse, o zaman öncesinde yaşanan bu depremlere öncü deprem denir.