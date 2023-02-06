Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Artıcı deprem ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Peki, Artıcı deprem nedir? Artıcı deprem ne kadar sürer? Depremler neden hep gece oluyor? En uzun süren deprem kaç dakika? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Depremin ardından birçok ilde peş peşe artıcı depremler meydana geldi. Peki, Artıcı deprem nedir? Artıcı deprem ne kadar sürer? Depremler neden hep gece oluyor? En uzun süren deprem kaç dakika? Öncü deprem nasıl anlaşılır? Depremin sonuçları neler oldu? Detaylar haberimizde...

ARTICI DEPREMNEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen daha küçük sarsıntılara denir. Artçı depremler, ana depremin meydana geldiği merkezde meydana gelmektedir. Artçı depremlerin büyüklüğü ve etkisi daha az olur. Fakat artçı depremler ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olabilir.

ARTICI DEPREM NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda sürmektedir.

DEPREMLER NEDEN HEP GECE OLUYOR?

Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor.

ÖNCÜ DEPREM NASIL ANAŞILIR?

Büyük bir depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntılara öncü deprem denir.

EN UZUN SÜREN DEPREM KAÇ DAKKİKA?

Bugüne kadar en uzun süren deprem Sumatra'da 26 Aralık 2004 tarihinde meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü.

DEPREMİN SONUÇLARI NELER OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. AFAD, 10 ilde yıkıma neden olan depremde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 440 kişi yaralandığını duyurdu.