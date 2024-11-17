Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olmasını sağladığı iddia edilen 36 soru arasında hangisi yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NEW YORK STONY BROOK ÜNİVERSİTESİNDEN PSİKOLOG DR. ARTHUR ARON TARAFINDAN 1997'DE FORMÜLE EDİLEN VE KARŞIDAKİ KİŞİYE SORULUP ONUN SORANA ÂŞIK OLMASINI SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 36 SORU ARASINDA HANGİSİ YOKTUR? B: ÜNLÜ OLMAK İSTER MİYDİN?

A: En kötü anın nedir?

B: Ünlü olmak ister miydin?

C: Arkadaşlık sana ne ifade ediyor?

D: Para senin için ne kadar önemli?

Cevap: D