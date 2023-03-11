Meydana gelen depremlerin ardından bir süredir devam eden ve etkisini gösteren Artçı sarsıntılar devam edecek mi? Vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Artçı sarsıntılar devam edecek mi? Artçı depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek?

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Artçı sarsıntılar devam edecek mi? Sorusu, deprem hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve sürekli olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Artçı sarsıntılar devam edecek mi? Artçı depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek?

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bölgedeki son durumu AFAD Başkanı Yunus Sezer aktardı.

Sezer, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalara girmelerini istemiyoruz. Artçı sarsıntıların devam edeceğini düşünüyoruz. Haftada birkaç kez uyarıda bulunuyoruz. Eşyalarınızı taşımak için hasarlı binalara girmeyin. Bölgede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bölgede çalışanlara ise Allah'tan kolaylık diliyorum.