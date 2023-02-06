Artçı ne demek? Artçı depremler ne zaman biter? Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem!

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Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

7,4 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycan'dan! 370 kişilik ekip bölgeye intikal ediyor

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ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

Artçı deprem, bir depremden sonra aynı bölgede zaman zaman oluşan daha küçük ölçekli depremlerin ortak adı. Artçı depremlerin ne zaman biteceği bilinmiyor. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmaları başlattı.