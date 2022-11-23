Yaşanan birçok depremin ardından vatandaşlar tarafından Artçı ne demek? Ve Artçı deprem ne demek? Soruları merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Yakın zamanda yaşanan depremler ile birlikte merak edilen Artçı ne demek? Sorusu merak konusu oldu. Peki, Artçı ne demek? Artçı deprem ne demek?

Yakın zamanlarda yaşanan birçok sarsıntı ile birlikte vatandaşlar Artçı ne demek? Ve Artçı deprem ne demek? Sorularını araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Artçı deprem ne demek? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Artçı ne demek? Artçı deprem ne demek? İşte detaylar...

ARTÇI NE DEMEK?

Artçı kelimesi Türkçe 'de Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı anlamına gelmektedir. Bu nedenle Artçı deprem, büyük depremin ardından meydana gelen diğer sarsıntılar için kullanılmaktadır.