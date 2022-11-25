Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Düzce depreminin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlar, artçı depremlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu merak etti. Peki, Artçı depremlerin olması iyi mi? Artçı depremler diğer depremleri tetikler mi? Artçılar iyi mi, kötü mü? Artçıdan sonra büyük deprem beklenir mi? İşte detaylar...

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremdir. Vatandaşlar bazı büyük depremlerden sonra meydana gelen artçı depremler için, artçıların olması iyi bir şey mi yoksa kötü mü? merak ediyor. Peki, artçı depremlerden sonra büyük deprem mi olur? Artçı depremler neden olur? Bilgiler sizlerle...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

ARTÇI DEPREMLERİN OLMASI İYİ Mİ? DİĞER DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Artçı depremlerin olması iyi mi kötü mü tam olarak hakkında bilgi bulunmuyor, resmi bir bilimsel kaynak yok. Bazı kaynaklarda 'artçı depremlerin olması büyük depremin enerjisini kırar, yani fay hattının enerjisini alır' denilmiştir, fakat bazı kaynaklarda ise 'artçı depremler büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir' denilmiştir. Konu hakkında deprem uzmanlarından resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.