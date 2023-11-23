Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya ve Adıyaman'daki depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ercan, artçı depremlerin ulaşabileceği büyüklükten ve ne kadar sürebileceğinden bahsetti. Peki, Artçı depremler ne kadar sürecek?

Artçı depremler ne kadar sürecek? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı

Artçı depremler ne kadar sürecek? Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya ve Adıyaman'daki depremlerin ardından bir açıklama yaptı. Ercan, artçı depremlerin ulaşabileceği büyüklükten ve ne kadar sürebileceğinden bahsetti. Peki, Artçı depremler ne kadar sürecek? Detaylar...

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da gerçekleşen 5,2 ve 4,7'lik sarsıntıların ardından açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde artçıların 6,3'e kadar yükselebileceğine ve 2 ila 3 yıl süreceğine işaret eden Ercan, "Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı" dedi.

MALATYA VE ADIYAMAN'DA ART ARDA DEPREMLER

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olmak üzere 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Adıyaman ise 3,5 şiddetinde sarsıldı.

ARTÇI SARSINTILAR 2 İLE 3 YIL SÜRECEK

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntıların ardından bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünden etkilenen 11 ili uyaran Ercan, 6.3'ü kadar yükselebilecek olan artçıların 2 ile 3 yıl süreceğine dikkat çekti.

"DEPREMLERİ GÖREN YAPILAR YORGUNDUR"

Ercan, şunları söyledi: "Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı"