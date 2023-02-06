Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Vatandaşlar artçı depremlerle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Artçı depremler büyük depremin şiddetini azaltır mı? Artçı depremler büyük olur mu, şiddeti yüksek olur mu? Artçılar kaç gün sürer, ne zaman biter? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 2 depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman biteceğini ve bu depremlerin büyük depremin şiddetini azaltıp azaltmayacağını merak ediyor. Ayrıntılar yazımızda...

6 ŞUBAT DEPREM NEREDE VE SAAT KAÇTA OLDU?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 1762'ye yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 5 bin 606 bina yıkılırken, 12 bin 68 kişi de yaralandı.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

ARTÇI DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN ŞİDDETİNİ AZALTIR MI?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "öncü depremler" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "artçı depremler" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.