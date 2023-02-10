Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Artçı deprem oldu mu? Merak ediliyor. Bölgede meydana gelen hasar ve yıkım ile birlikte Artçı deprem oldu mu? Sorusu gündemdeki yerini alıyor. Peki, Artçı deprem oldu mu? Artçı depremler devam ediyor mu, devam edecek mi?

Artçı deprem oldu mu? Sorusu, deprem gerçekleştikten sonra ufak çaplı depremlerin devam edip etmeyeceğini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Artçı depremlerin büyüklükleri de kimi zaman korkunç büyüklüklere ulaşabiliyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi son deprem verileri sunmaya devam ediyor. Peki, Artçı deprem oldu mu? Artçı depremler devam ediyor mu, devam edecek mi?

ARTÇI DEPREM OLDU MU?

10 Şubat tarihinde farklı bölgelerde meydana gelmekte olan artçı depremler aşağıda yer almaktadır. Listede yer alan veriler, Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmaktadır ve bu bilgilere anlık olarak ulaşmak isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden son depremleri takip edebilir. Listede yer almakta olan verilere göre Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde ve farklı konumlarda artçılar devam etmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ