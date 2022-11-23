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Artçı deprem nedir? Artçı deprem şiddeti nedir? Artçı deprem neye denir?

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Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar, artçı depremin kelime anlamını araştırmaya başladı. Artçı deprem kelimesinin kaç şiddetindeki depremler içni kullanıldığı merak konusu oldu. Peki, Artçı deprem nedir? Artçı deprem şiddeti nedir? Artçı deprem neye denir? İşte detaylar...

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Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Depremin şiddetini öğrenen vatandaşlar artçı depremin kelime anlamını araştırıyor. Peki, Artçı deprem nedir? Artçı deprem şiddeti nedir? Artçı deprem neye denir? Detaylar haberimizde...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Gündem Yaşam Haberler

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