Deprem uzman açıklamalarında sık sık söylenen artçı depremin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı hissediliyor. Vatandaşların araştırdığı artçı depremlerin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur, ne zaman biter?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından artçı deprem neden olur? sorusu araştırılıyor. İki haftadır devam eden artçı sarsıntıların ne olduğu ve neden olduğu araştırılıyor. Peki, Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur, ne zaman biter? İşte detaylar haberimizde...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen daha küçük sarsıntılara denir. Artçı depremler, ana depremin meydana geldiği merkezde meydana gelmektedir. Artçı depremlerin büyüklüğü ve etkisi daha az olur. Fakat artçı depremler ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olabilir.

ÖNCÜ DEPREM NEDİR?

Büyük bir depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntılara öncü deprem denir.

ARTÇIDEPREM NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda sürmektedir.

DEPREM TÜRLERİ

Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer.

Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir.