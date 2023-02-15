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Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

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Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Artçı deprem neden olur? Sorusu araştırılmaya başlandı. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken Depremden sonra neden artçılar olur? Sorusu merak edildi. Peki, Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

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Artçı deprem neden olur? Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar, artçı depremin kelime anlamını araştırmaya başladı. Artçı deprem kelimesinin kaç şiddetindeki depremler için kullanıldığı merak konusu oldu. Bu nedenle Artçı deprem neden olur? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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