Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Arsuz ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Arsuz nerede? Arsuz nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Arsuz hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Arsuz ilçesi merak edildi. Peki, Arsuz nerede? Arsuz nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Arsuz hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ARSUZ NEREDE?

Arsuz, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 97.217

Yüzölçümü: 462 km² (178 mil²)

ARSUZ NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Arsuz ilçesinin nüfusu 97.217'dir.

ARSUZ HANGİ İLE BAĞLI?

Arsuz, Hatay ilinin bir ilçesidir. Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibarıyla 97.217 kişilik nüfusa sahiptir. Uluçınar ile Gökmeydan mahallelerinden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlıdır. İlçenin ekonomik durumu tarım, hayvancılık, turizm ve balıkçılığa dayanmaktadır. Arsuz, yüzölçümü bakımından Hatay'ın 4. büyük ilçesidir.

Tarihçe

Arsuz ilçesi, tarihi boyunca; Rhosus, Rhopolis, Port Panel, Kabev, Arsous ve bugünkü adı olan Arsuz isimlerini almıştır. Arsuz'da ilk yerleşim çok eskilere dayanmaktadır. Ancak bilinen tarihi Selevkoslarla başlamaktadır. Arsuz, M.Ö. 300 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender'in generallerinden Selevkos I. Nikator'un, M.Ö. 64 yılında Roma'nın, M.S. 638 yılında Arapların, M.S. 969 yılında Bizans'lıların ve 1268 yılında ise Memlüklüler'in egemenliği altına girmiştir. Arsuz, Bizans ve Roma dönemlerinde çok önemli bir liman ve yerleşim yeri konumundaydı. Bu dönemlere ait tarihi bir bölümü günümüzde mevcut olup, askeri bölge içerisinde bulunmaktadır. 30 Aralık 1994 tarihinde Uluçınar ve Arpaçiftlik köylerinin birleştirilmesiyle belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Arsuz, 12 Kasım 2012'de 6360 sayılı kanun ile İskenderun'a bağlı bir belde iken ilçe oldu.

Coğrafya

Arsuz ilçesinin yüzölçümü 462 km²'dir. Arsuz, Hatay il merkezine 87 kilometre uzaklıktadır. İlçe topraklarının kuzeyinde İskenderun, kuzeydoğusunda Belen, doğusunda Amanos dağları, güneyinde Samandağ ve batısında Akdeniz bulunur. Hatay'ın kıyı şeridinin yaklaşık %20'si Arsuz ilçe sınırları içerisindedir. Ayrıca Arsuz 462 km²'lik yüzölçümüyle Hatay yüzölçümünün %8,4'ünü oluşturur. Arsuz ilçe toprakları genelde düz alanlarla kaplıdır. Amanos Dağları'na yakın kesimlerinde yüksek tepeler, vadiler ve platolar bulunmaktadır. İlçenin rakımı 3 metredir. Arsuz ilçe merkezi, Uluçınar ve Gökmeydan mahalleleri olmak üzere 2 mahalleden oluşmaktadır ve Akdeniz kıyısında düz bir alanda kurulmuştur. İlçenin en önemli akarsuları Zilli ve Arsuz çaylarıdır.

Arsuz

Hatay il merkezine yaklaşık olarak 89 kilometre mesafede yer alan Arsuz, hem günümüzde hem de tarih boyunca sahili ile ünlü olmuş bir ilçedir.

Tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından liman kent olarak kullanılan Arsuz, günümüzde Hatay'ın en sevilen plajlarına ev sahipliği yapmaktadır. İlçede bulunan Arsuz Plajı gibi seçenekler ile yılın sıcak aylarında tüm halk ve turistler, Akdeniz'le kucaklaşmaktadır.

Arsuz'un tek dikkat çekici yönü sahip olduğu sahil değildir; ilçede bulunan tarihi yapılar ve doğal güzellikler de Hatay'a gelen misafirler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Meryem Ana Havuzu ile Mar Yuhanna Kilisesi; doğal güzellikler ve tarihi yapılar arasında en dikkat çekici olanlarıdır.