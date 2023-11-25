Arsuz Belediyesi'nde Kadın Dayanışma Platformu Açıldı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Arsuz Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen 'Kadın Dayanışma Platformu' açılışına katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Arsuz Belediyesi, İGEV Kadın Kolları, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Arsuz Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ve Arsuz Gönüllüleri iş birliği ile Karaağaç Ek Hizmet Binası'nda 'Kadın Dayanışma Platformu'nun açılışı yapıldı.

Açılışa, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Şiddet kelimesinin sözlükten bile kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Asaf Güven, "Tüm mücadelemiz şiddetin, ortadan kaldırılması. Hatta daha da ileri gidersek ideal ve hayal edecek olursak, şiddet kelimesini sözlükten kaldıralım. Kadına şiddet ayrıca üstünde durulması gereken bir durum. Ama dayanışma ve birlik içerisinde eminim ki olumlu kazanımlar olacaktır. Burada, kadınların kurmuş olduğu STK'ların bir araya gelerek bu platformu kurmaları demek aslında bu birlikteliğin ve dayanışmanın güçlenmesi anlamına gelir. Biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa yaparız. Bundan sonra kadınlarla, çocuklarla veya Arsuz ile ilgili konularda bir araya gelerek birlikte karar alıp uygulamaya çalışacağız" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da "Sayın Başkanım ve Behice Hocama; Kadına, 5 yıllık süreçte kooperatifçiliğe ve el emeğine olan desteğini vurgulamadan geçmek olmaz. Kadınların bir arada durması ve dayanışması bizi birbirimize bağlayan en temel unsurlardan biridir. Bu mücadeleler küçük olabilir ama tüm toplum ve şehirlerde olduğu zaman bir çarpan etkisi yaratır. Doğal olarak biz birbirimizi asla bırakmamalıyız. Çünkü kadınlar hem evde hem sokakta hem de iş yerinde her alanda şiddet görüyor. Fiziksel olmasa bile mobing uygulanıyor. Asasında tüm canlılar bu şiddete maruz kalabiliyor. Bizim yapmamız gereken şey birlik içerisinde ve dayanışma içerisinde olmaktır" diye konuştu.

Kadınsız bir toplum düşünülemeyeceğini vurgulayan Arsuz Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Kadın Meclisi'nin de bu platformun içerisinde olmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bundan sonra kadını toplum içinde daha güçlü kılacak bir mekanizmayı sağlamak gerekir" dedi.

Kadına şiddet sonunun sadece dilek dileyerek çözülmeyeceğini belirten Arsuz Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahice Güven, şiddetin çok kapsamlı olduğunu, aile kültüründen geldiğini söyledi. Güven, sorunun eğitimden başlayıp, hukuk sistemine kadar gittiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesinin platformlar kurularak, dayanışma içerisinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Arsuz Belediye Meclis Üyesi Sadet Berkyürek, kadına yönelik şiddetin her zaman var olduğunu hatırlatarak, İstanbul Sözleşmesinin tek bir kişinin isteği doğrultusunda iptal edilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını söyledi. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çeken Berkyürek, şiddete karşı devletin elindeki yatırımları, olanakları sonuna kadar kullanılması talebinde bulundu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sema Aybar Sağlıkla, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında tam ve eşgüdümlü etkili iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Kadınlara yönelik şiddetin kanayan yara olduğunu söyleyen İskenderun Güney Eğitim Vakfı Kadın Kolları Başkanı Zehra Reyhani ise her geçen gün artan kadın cinayetlerinin, kadınların bir yandan endişelendirirken bir yandan da birleştirdiğini dile getirdi. Reyhani, ne olursa olsun yeryüzünde hiçbir canlının şiddeti hak etmediğini vurgulayarak, "Bu anlamlı günde bu projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'e ve tüm emekçilere teşekkür ediyorum" dedi.